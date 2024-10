O tema da ausência de Renato no primeiro treino gremista da semana Gre-Nal voltou a ganhar força após a derrota do Grêmio no clássico. O Inter levou a melhor e venceu por 1 a 0 neste sábado (19), no Beira-Rio. O técnico do Tricolor, por sua vez, rebateu as cobranças por folga cinco dias antes do duelo e disse que o fato não interferiu no resultado do jogo.