O Grêmio conquistou um importante resultado em Caxias do Sul. A vitória por 2 a 1 no Estádio Centenário acabou dando uma importante vantagem para o jogo da volta. Como a partida da Arena só vai acontecer no próximo dia 26, Renato Portaluppi optou por iniciar a semana com descanso aos seus comandados. Desde o início da temporada foram raros os períodos de folga.