O técnico Renato Portaluppi foi a ausência no treino de reapresentação do Grêmio na tarde desta segunda (14), no CT Luiz Carvalho. Conforme acordado com o clube, o treinador retornará do Rio de Janeiro apenas nesta terça (15), quando dará início aos trabalhos táticos com o objetivo de definir a equipe para o Gre-Nal de sábado (19).