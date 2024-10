Aos 39 anos Notícia

Geromel explica decisão de encerrar a carreira: "Demanda muito de mim"

Zagueiro gremista irá pendurar as chuteiras ao final do Brasileirão. Jogador quer dedicar maior tempo para família e ainda não decidiu o que fará no futuro

01/10/2024 - 12h06min Atualizada em 01/10/2024 - 14h06min