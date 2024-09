Em julgamento realizado no final da manhã desta quinta-feira (26), o Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) negou o recurso do efeito suspensivo pedido pelo Grêmio, mantendo as penas impostas ao técnico Renato Portaluppi e ao centroavante Diego Costa. Desta forma, ambos não poderão participar do jogo do próximo sábado (28), contra o Botafogo, em Brasília.