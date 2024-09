Renato Portaluppi foi punido com quatro jogos de suspensão por conta dos incidentes ocorridos na partida diante do Bahia, no primeiro turno do Brasileirão, na Fonte Nova. Diego Costa, com dois jogos, e Nathan Fernandes, com um jogo de suspensão, também foram punidos no julgamento que ocorreu na manhã desta sexta-feira (6), na 3ª comissão disciplinar do STJD.