O Grêmio projeta um passo à frente para seu próximo compromisso na Arena. Depois da capacidade de público limitada a apenas 12,7 mil torcedores no dia 1º, na derrota para o Atlético-MG, a previsão é de que o jogo do dia 22 de setembro, contra o Flamengo, receba um número maior de gremistas no estádio. Uma reunião na próxima quinta-feira (16) definirá quantas pessoas a mais será possível receber com segurança no estádio.