Reforços Notícia

Renato pode ganhar quatro reforços para a partida do Grêmio contra o Bragantino

Ely, Jemerson, Pavon e Mayk devem ser opções para a retomada do Brasileirão. Punido pelo STJD, Diego Costa seguirá como desfalque. Jogo ocorre no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, no domingo (15).

06/09/2024 - 10h56min Atualizada em 06/09/2024 - 15h07min