Grêmio fica duas vezes à frente no placar, mas cede empate ao Bragantino

O tabu segue em Bragança Paulista. Neste domingo (15), o Grêmio empatou em 2 a 2 com o Bragantino e segue a sina de não conseguir vencer o adversário no Nabi Abi Chedid. Embora tenha ficado duas vezes na frente do placar, o Tricolor cedeu o empate, que lhe levou aos 28 pontos à 14ª colocação do Brasileirão. Monsalve e Jemerson marcaram os gols gremistas, enquanto Sasha e Vinicinho para os paulistas. Veja abaixo o vídeo com os melhores momentos da partida.