Vice do Grêmio pode ser denunciado no TJD-RS após divulgação da súmula do jogo contra o Juventude

Vice de futebol do Grêmio reclamou da arbitragem da partida. Angelo Pieretti / Grêmio,Divulgação

A divulgação da súmula da partida do Grêmio contra o Juventude, no sábado (22), pode render dupla punição ao Grêmio. O vice de futebol Alexandre Rossato pode ser denunciado por reclamações contra a equipe do VAR. Além disso, o clube pode ser punido.

A súmula da partida será enviada à procuradoria do TJD da Federação Gaúcha de Futebol. O oferecimento das denúncias cabem aos procuradores do Tribunal, que podem indicar os artigos 211, 213 e o 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

O vice de futebol do Grêmio pode ser denunciado no artigo 258, que fala sobre "desrespeitar os membros da equipe de arbitragem ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões". A punição é de uma a seis partidas ou de 15 a 180 dias de afastamento.

Já a praça esportiva pode ser enquadrada em dois artigos. O 211 fala sobre "manter o local indicado para a realização do evento com infraestrutura necessária para assegurar plena garantia e segurança para sua realização". O 213 é sobre "deixar de tomar providências de prevenir e reprimir desordens". Os artigos falam em multa ou interdição.

Fontes consultadas pela reportagem têm o entendimento, no entanto, de que interdições ocorrem somente em casos envolvendo confusões entre torcedores. Porém, uma multa ao Grêmio não pode ser descartada.

Divulgação da súmula

A súmula da partida foi divulgada no início da tarde desta segunda (24). No documento, o árbitro de vídeo Douglas Schwenberber da Silva disse que se sentiu coagido dentro da sala do VAR.

Segundo ele, havia um grande número de pessoas esperando do lado de fora da sala. Dentre essas pessoas, estava justamente o vice de futebol gremista.

O que diz Rossato?

Procurado pela reportagem de Zero Hora, o vice de futebol do Grêmio, Alexandre Rossato, se mostra tranquilo com relação ao ocorrido.