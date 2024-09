O Grêmio tem uma nova chance de reescrever sua história no Brasileirão. Nesta quarta-feira (24), às 19h, o Tricolor recebe o Criciúma na Arena para recuperar um dos jogos atrasados da competição, uma das 13 decisões que restam. A partida, válida pela 5ª rodada, oferece a chance de mudar de vez o roteiro de um filme que se repetiu até a vitória sobre o Flamengo no domingo. Para escrever uma história com final feliz, nada melhor do que apostar em Cristaldo, o protagonista da temporada.