O Grêmio realizou na tarde desta segunda-feira (19), no CT do Vasco, no Rio de Janeiro, o último treino antes de enfrentar o Fluminense, pelas oitavas de final da Libertadores. Com portões fechados, o técnico Renato Portaluppi mantém o mistério sobre qual defesa será escalada para iniciar o jogo desta terça (20), às 19h, no Maracanã.