No último jogo de 2024, Caxias Basquete perde para a Unifacisa no Ginásio do Sesi

O Caxias do Sul Basquete não conseguiu engatar a terceira vitória consecutiva no NBB e foi superado pela Unifacisa, na manhã deste domingo (29), no Ginásio do Sesi, por 78 a 65. Desta forma, o time de Rodrigo Barbosa segue fora da zona de classificação à segunda fase, com cinco vitórias e 14 derrotas.