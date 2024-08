Chegou a hora de testar caras novas. Mesmo de olho na tabela do Brasileirão, já que está fora do Z-4 somente pelo saldo de gols, o Grêmio deve dar oportunidades a alguns dos jogadores do grupo na partida contra o Athletico-PR, neste domingo (4). O gramado sintético da equipe paranaense apresenta riscos, por isso Renato Portaluppi não está disposto a expor seus principais atletas.