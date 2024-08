Já começaram as críticas públicas de Renato Portaluppi ao gramado sintético, utilizado no palco do próximo jogo do Grêmio, a Arena da Baixada, em Curitiba. Depois no empate com o Corinthians pela Copa do Brasil, na quarta-feira (31), o técnico gremista soltou o verbo sobre os campos não naturais de uma forma em geral.