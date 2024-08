O Grêmio empatou em 0 a 0 com o Corinthians na noite desta quarta-feira (31), na Arena Itaquera, em São Paulo, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O time de Renato Portaluppi atuou dos oito aos 51 minutos do segundo tempo com um jogador a mais, mas não conseguiu converter a vantagem numérica em gols.