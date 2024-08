Grêmio pode preservar pelo menos seis titulares contra o Athletico-PR 

O técnico Renato Portaluppi começa, na tarde desta quinta-feira (1º), a preparação do time que estará em campo contra o Athletico-PR, domingo (4), pelo Brasileirão. Mesmo com uma situação ainda delicada na competição, o treinador deve preservar boa parte do time titular, pensando na partida contra o Corinthians, na próxima quarta-feira (7), pela Copa do Brasil. O desgaste das viagens, o gramado sintético e os deslocamentos são fatores que pesam para a decisão.