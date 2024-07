Martin Braithwaite não jogará as oitavas de final da Copa do Brasil pelo Grêmio. Para poder ser regularizado junto à CBF, o centroavante dinamarquês precisa ter o visto de trabalho publicado no Diário Oficial da União. Como o informativo divulgado pelo governo federal na manhã desta terça-feira (30) não contém o despacho, o atleta não poderá ser inscrito a tempo dos confrontos com o Corinthians.