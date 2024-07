Apesar da expectativa gerada, Martin Braithwaite não deverá estar à disposição do Grêmio nas oitavas de final da Copa do Brasil. Por conta da dificuldade para ser regularizado junto à CBF, o centroavante não ficaria de fora somente do jogo desta quarta-feira (31) contra o Corinthians, em São Paulo, como, também, não poderia ser utilizado no confronto de volta, na próxima semana, provavelmente em Curitiba.