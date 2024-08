Os próximos dias serão de treinamentos do Grêmio em Porto Alegre. Após o empate sem gols com o Corinthians, os comandados de Renato retornaram na madrugada desta quinta-feira (1º) para a capital gaúcha. Até o próximo sábado (3), os treinos irão ocorrer no CT Luiz Carvalho. Depois, no entanto, serão mais 10 dias fora de casa.