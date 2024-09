O planejamento do Grêmio para Rodrigo Caio

O técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, garante que o zagueiro Rodrigo Caio está em seus planos para a sequência da temporada. O planejamento do treinador é dar ritmo de jogo ao atleta nos jogos da equipe sub-20, pela Copa FGF, e utilizá-lo de forma gradual no segundo tempo das partidas do Brasileirão. Contudo, pela forte concorrência no setor e pela ausência de outras competições, é improvável que o defensor brigue pela titularidade até o final do ano, quando termina o seu contrato com o Tricolor.