O Grêmio tem novo zagueiro para 2024. Anunciado em junho, Rodrigo Caio foi apresentado nesta sexta (21), na véspera do Gre-Nal 442, em Curitiba. A última vez que ele entrou em campo foi em 3 de dezembro, pelo Flamengo, na 37ª rodada do Brasileirão do ano passado.