A derrota para o Atlético-MG, por 3 a 2, no retorno à Arena, no domingo (1º), aproximou o Grêmio da zona de rebaixamento do Brasileirão. O Tricolor é o 15º colocado, com 27 pontos. Ao longo das 25 rodadas do campeonato, o clube amargou 11 na zona de rebaixamento, principalmente após a enchente de maio no RS (confira no gráfico acima o desempenho do Tricolor rodada a rodada).