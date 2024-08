Retomada Notícia

Como está o entorno da Arena dias antes do Grêmio voltar a jogar no estádio

Zero Hora percorreu as principais ruas e avenidas de acesso e conversou com moradores para saber quais são as condições da região e a expectativa pela volta das partidas a partir de 1º de setembro

16/08/2024 - 06h00min Atualizada em 16/08/2024 - 16h21min