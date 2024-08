Alerta Notícia

Quais são as condições de segurança exigidas para o retorno do Grêmio à Arena

Clube e Brigada Militar demonstram preocupação com o entorno do estádio. Veja quais são as garantias dadas pelas autoridades sobre a limpeza e a mobilidade para a volta dos jogos em 1º de setembro, data confirmada nesta sexta-feira

10/08/2024 - 07h00min Atualizada em 10/08/2024 - 07h00min