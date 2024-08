O Grêmio não descarta realizar novas vendas nesta janela de transferências. Após confirmar a ida de Felipe Carballo para o New York Red Bulls, dos Estados Unidos, outros atletas também podem deixar o Tricolor. O atacante Gustavo Nunes, por exemplo, vem sendo assediado por Arábia Saudita e Inglaterra. Houve, também, uma consulta do Girona, da Espanha, mas uma cobrança do Fisco do país europeu pode travar essa negociação.