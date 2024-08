Grêmio se reinventa com reforços buscados na janela de julho

Renato Portaluppi definiu de forma curiosa o novo momento do Grêmio. Depois da vitória sobre o Fluminense, o técnico disse que “o Grêmio tem pólvora”. Uma referência aos reforços buscados e integrados ao grupo na janela de transferências de julho. Ao todo, são cinco caras novas: Jemerson, Arezo, Miguel Monsalve, Aravena e Braithwaite. O quinteto, em diferentes graus, contribuiu e alterou a cara do elenco. Uma mudança que embala o time na busca do título da Libertadores e na recuperação no Brasileirão.