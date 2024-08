A informação trazida pelo colunista Jocimar Farina, em Zero Hora, de que a justiça determinou que antiga OAS pague imediatamente pelas obras do entorno da Arena do Grêmio, evidencia que o rolo prejudica não somente os torcedores, mas todos aqueles que moram no bairro Humaitá. Assim como a Azenha está prejudicada pelo "coliseu maltratado" que o Olímpico virou.