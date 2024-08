O grupo de jogadores do Grêmio se reapresentou na manhã desta quinta-feira (15), no CT Luiz Carvalho, dando início aos trabalhos para o compromisso diante do Bahia, neste sábado (17), no Estádio Alfredo Jaconi. O técnico Renato Portaluppi dividiu o grupo em pequenos times com cinco atletas cada. Destaque para a presença do zagueiro Kannemann.