Do dia 26 de julho até 11 de agosto, os Jogos Olímpicos de Paris 2024 atraíram a atenção de boa parte do mundo. Mesmo com o maior evento esportivo sendo realizado, o Grêmio, assim como outros times do futebol brasileiro, precisou seguir jogando. Nesse período, o Tricolor conseguiu bons resultados, apesar de uma eliminação dramática nos pênaltis.