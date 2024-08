Reforço Notícia

Grêmio oficializa a contratação de Martin Braithwaite

Com passagem pelo Barcelona e a disputa de duas Copas do Mundo no currículo, dinamarquês chega como status de grande nome para o setor ofensivo

31/07/2024 - 11h06min Atualizada em 31/07/2024 - 11h34min