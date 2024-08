Grêmio enfrenta o Corinthians em repetição de confronto histórico da Copa do Brasil

A história do Grêmio não tem como ser escrita sem a Copa do Brasil como destaque. Os títulos de 1989, 1994, 1997, 2001 e 2016 ajudaram a colocar o clube no rol dos principais campeões do país. É por isso que o jogo desta quarta-feira (31) carrega tanto significado. A partir das 21h30min, em Itaquera, o Tricolor e o Corinthians se enfrentam. Um duelo com muita história na competição e que ganhou o tempero das polêmicas de arbitragem nos últimos dois encontros em São Paulo.