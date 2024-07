Sob chuva, o Grêmio realizou na tarde desta terça-feira (30), no CT da base do Palmeiras, em Guarulhos, o último treino para enfrentar o Corinthians, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Apesar do foco estar no distanciamento do Z-4 do Brasileirão, o técnico Renato Portaluppi irá mandar a campo força máxima, com duas mudanças pontuais.