Grêmio vence o Vasco e deixa a zona de rebaixamento do Brasileirão

Soteldo marcou o gol da vitória tricolor neste domingo, na Arena Condá. Time do técnico Renato Portaluppi pula para a 16ª posição na tabela, com os mesmos 18 pontos da primeira equipe no Z-4, mas à frente no saldo

28/07/2024 - 21h01min Atualizada em 28/07/2024 - 23h49min