A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o áudio da cabine do VAR da partida entre Grêmio e Corinthians, pela 19ª rodada do Brasileirão nesta quinta-feira (25). No material, um dos integrantes da equipe de arbitragem afirma que Kannemann puxou o braço do atacante adversário e que o movimento impediu o avanço do jogador. O lance ocorreu aos 21 minutos do primeiro tempo. A partida terminou empatada em 2 a 2.