Prestes a completar um ano no Grêmio, Rodrigo Ely tem, aos poucos, distanciado-se das contestações da torcida e se firmado como titular. O zagueiro começou as últimas quatro partidas entre os 11 iniciais, com direto a gol de cabeça contra o Corinthians em partida da 19ª rodada do Brasileirão.