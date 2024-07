Uma nova versão do Grêmio surgiu na semana passada. Depois de apostar na estratégia de um time com três defensores e três jogadores mais próximos no ataque em 2023, Renato Portaluppi voltou a utilizar o esquema. O empate com o Corinthians em 2 a 2, com todas as polêmicas de arbitragem, e a vitória por 1 a 0 sobre o Vasco no último domingo mostraram que a ideia é capaz de produzir bons resultados.