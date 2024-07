O árbitro Marcelo de Lima Henrique será o responsável por apitar a partida entre Corinthians e Grêmio nesta quarta-feira (31), às 21h30min, no Itaquerão, pela Copa do Brasil. O juiz de 52 anos será auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa, do Rio de Janeiro, e Nailton Junior de Sousa Oliveira, do Ceará, ambos bandeirinhas Fifa.