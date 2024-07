A atuação do Grêmio na vitória de 1 a 0 sobre o Vasco da Gama, na noite deste domingo (28), em Chapecó, foi celebrada pelo técnico Renato Portaluppi. O treinador exaltou a entrega do time no molhado gramado da Arena Condá e também o desempenho de Soteldo. O venezuelano chegou à sua quarta participação em gol nos últimos cinco jogos.