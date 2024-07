Renato Portaluppi revelou nesta quarta-feira (10) que cobrou "vergonha na cara" de alguns jogadores, após a derrota para o Cruzeiro pelo Brasileirão. O time chegou à nona derrota no campeonato e perdeu a chance de sair da zona de rebaixamento do campeonato. Os dois gols do adversário foram marcados em um intervalo de 100 segundos, ainda no primeiro tempo.