Com mais da metade do Brasileirão 2024 já disputado, o Grêmio ocupa atualmente a 14ª posição, com 27 pontos em 22 jogos. Segundo o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), especialista em estatísticas sobre futebol, a pontuação atual necessária para chegar à Libertadores é de 67 pontos.