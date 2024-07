O retorno de Soteldo é exaltado como um trunfo de peso para a melhora no ataque do Grêmio, que hoje é o pior do Brasileirão. De volta da Copa América após a eliminação da Venezuela, o atacante é preparado para atuar contra o Cruzeiro, nesta quarta (10), em Caxias do Sul, pelo Brasileirão. A volta do atleta cria ainda novas alternativas para o técnico Renato Portaluppi.