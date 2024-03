O ambiente do Grêmio, aqui e ali, faz acreditar que Soteldo estará apto para o Gre-Nal, caso realmente ocorra o clássico na decisão do Gauchão. Eis que surge a primeira dor de cabeça boa para Renato. Ele mesmo abriu a porta para o baixinho driblador voltar no lugar de Cristaldo, por dentro, como forma de não tirar do time o furacão Gustavinho.