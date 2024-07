O técnico Renato Portaluppi cobrou agilidade da Arena para que o Grêmio possa voltar a jogar no estádio. Em entrevista no início da tarde desta sexta-feira (19), o treinador afirmou que passa por isso a dificuldade que o clube está tendo no Brasileirão. Ao lado dele, os zagueiros Geromel e Kannemann fizeram coro ao discurso.