O sorteio da Copa do Brasil colocou o Corinthians como adversário do Grêmio nas oitavas de final da competição. Um confronto que já ocorreu seis vezes na história da competição, com cinco triunfos gremistas e apenas um revés, na final de 1995. Assim, tal como ocorrerá na Libertadores, com o Fluminense como rival, o adversário nos matas também é um dos clubes lutando para deixar o Z-4 do Brasileirão.