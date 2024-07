Curitiba ou Chapecó? Notícia

Grêmio busca estádio para o jogo contra o Vasco pelo Brasileirão

Direção tricolor fez contato com o Criciúma, mas gramado do Heriberto Hülse passará por manutenção na data. Centenário, em Caxias do Sul, também não está disponível

18/07/2024 - 17h58min