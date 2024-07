O centroavante Freddy Noguera, 20 anos, está de volta ao Grêmio após cinco meses de empréstimo ao Olimpia. O paraguaio se apresentou nesta semana no CT Luiz Carvalho e teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Porém, ele fará parte do time sub-20 ou poderá ser novamente negociado.