A derrota por 1 a 0 para o São Paulo coloca o Brasileirão de 2024 na história do Grêmio. Além de ser 10ª derrota na competição, o péssimo início no campeonato é a pior arrancada do clube na história. Três anos atrás, quando o Tricolor acabou rebaixado, somou 13 pontos nas primeiras 15 partidas. Agora, são apenas 11.