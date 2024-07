Surpresa de Renato? Notícia

Quem é Martin Braithwaite, centroavante dinamarquês que interessa ao Grêmio

Jogador de 33 anos está livre no mercado após encerrar seu vínculo com o Espanyol. Ele disputou as últimas duas Copas do Mundo, foi companheiro de Messi no Barcelona e está na lista de milionários da Forbes

22/07/2024 - 11h42min