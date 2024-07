O Grêmio vive um momento delicado na temporada. Com poucos motivos para sorrir, com o time dentro da zona de rebaixamento do Brasileirão e com fortes cobranças do torcedor, o técnico Renato Portaluppi está recorrendo a uma tática conhecida para tentar descontrair o ambiente. O comediante Paulinho Mixaria foi convidado para realizar uma apresentação aos atletas na noite desta terça-feira (9).